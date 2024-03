Chico Forti torna in Italia, l’annuncio di Meloni – Video

(Adnkronos) – Chico Forti torna in Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia che Forti, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, rientrerà nel nostro paese. "E' stata appena firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti", dice Meloni in un videomessaggio da Washington. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Marzo 2024