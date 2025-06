Chico Forti sta scrivendo libro: permesso per andare in aule studio

(Adnkronos) – Chico Forti sta scrivendo un libro in carcere a Montorio e ha ottenuto il permesso a frequentare le aule studio anche se non è iscritto ad alcun ciclo scolastico. E' quanto rivela 'Il Mattino di Padova'. ''La direzione del carcere l’ha autorizzato, appunto, perché sta scrivendo il suo libro – si legge sul quotidiano -. E dunque, in attesa che il tribunale si pronunci sulla semilibertà che potrebbe consentirgli addirittura di andare a lavorare fuori come pizzaiolo, l’uomo di 66 anni accusato di omicidio negli Stati Uniti ha deciso di buttarsi sulla scrittura''. Al momento, non è trapelato nulla sulla trama del libro, ''ma è molto probabile che Chico Forti stia scrivendo la sua storia'', continua il quotidiano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Giugno 2025