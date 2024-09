(Adnkronos) – Una donna di 82 anni è stata uccisa oggi a Chiavari, in provincia di Genova. Per il delitto i carabinieri del Reparto Operativo di Genova e della Compagnia di Chiavari hanno fermato il nipote 20enne che viveva con lei. Sono in corso gli accertamenti e il sopralluogo della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Settembre 2024