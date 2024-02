Chiara Ferragni torna sui social: “Giornate toste, ma restiamo positivi”

(Adnkronos) – Chiara Ferragni torna sui social, condividendo con i suoi follower il periodo difficile che sta attraversando. Nelle storie postate su Instagram parla di "giornate un po' toste" per 'giustificare' la sua assenza. Ma "vi leggo, tanto" ci tiene a sottolineare. E dopo aver ringraziato i suoi fan ("Sapete starmi vicino in qualsiais momento della mia vita"), scherza sull'oroscopo, sul fatto che questo in teoria dovrebbe essere l'anno del Toro: "Mi sembra che tutto sia tranne un bell'anno per ora, ma restiamo positivi". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Febbraio 2024