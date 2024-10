Chiara Ferragni smentisce accordo con Fedez su separazione

(Adnkronos) – Nessun accordo tra Chiara Ferragni e Fedez sulla separazione. E' il legale dell'influencer e dell'imprenditrice digitale a smentire l'esistenza di un'intesa. "Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento 'pressoché paritetico' della prole, fermo l'impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa", dice l'avvocato Daniela Missaglia. Le voci circolate, spiega il legale, sono "frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt'ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili". La coppia si è divisa a febbraio 2024. Chiara Ferragni e Fedez hanno due figli: Leone, di 6 anni, e Vittoria, di 3. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Ottobre 2024