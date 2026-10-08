Chiara Ferragni litiga con un hater: “Potete smetterla di giudicare le madri?”

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Chiara Ferragni litiga con un hater. L'imprenditrice digitale ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram dove ci ha tenuto a rispondere a un utente che le chiedeva, nel box che aveva riservato alle domande dei suoi follower, se, tra un impegno e l'altro, facesse mai la mamma. Una domanda che Ferragni ha preso sul personale: "Seriamente? Faccio sempre la mamma perché sono la loro mamma. Quando non lavoro sto sempre con loro", ha scritto nelle proprie storie, "solo nelle ultime settimane sono stati con me a Madrid e Parigi nel weekend". Poi un appello più generale: "Possiamo smetterla di giudicare le madri? È davvero antiquato e assurdo".

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Pubblicato il 8 Ottobre 2026