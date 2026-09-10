Attualità

Chiara Ferragni, l’intervento al naso: “Ecco perché è storto ora”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Chiara Ferragni ha raccontato sui social di essersi sottoposta a un intervento chirurgico al naso dopo un piccolo incidente tra le onde. L'imprenditrice digitale ha spiegato: "A 10 anni mi sono rotta il naso facendo body surf a Maui, alle Hawaii", a corredo di uno scatto che la ritrae con un vistoso cerotto sul naso.    "Ho dovuto subire un intervento chirurgico lì e per questo motivo il mio naso è un po' storto adesso", ha spiegato Ferragni, notando poi l'incredibile somiglianza tra la 'piccola' Chiara e il figlio primogenito Leone, nato dalla precedente relazione con Fedez.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ica Day, a Palermo confronto su innovazione, investimenti e governance infezioni

21 minuti fa

Us Open, tocca alle semifinali: il programma e dove vederle in chiaro

32 minuti fa

Bomba d’acqua su Roma, il maltempo colpisce la capitale dopo mesi di afa record

47 minuti fa

Certificato di malattia, si cambia e diventa retroattivo: cosa significa

52 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio