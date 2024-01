Chiara Ferragni indagata, Paola Ferrari all’attacco: “E così sia”

(Adnkronos) – "E’ così sia". Così, a pochi istanti dall'uscita della notizia che vede l'influencer Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata per il caso pandoro Balocco, la giornalista Paola Ferrari va all'attacco su Instagram. Pubblicando tra le foto un take di agenzia che riporta la news, commenta: "E’ così sia @chiaraferragni #truffa #money #childrens #influencer". Un commento che però scatena la reazione piccata di qualche follower: "Qualcuno diceva. Chi è senza peccato scagli la prima pietra…", si legge nei commenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Gennaio 2024