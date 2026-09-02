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Chiara Ferragni, il viaggio continua in Colombia per conoscere i genitori di Jose Hernandez

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(Adnkronos) –
Chiara Ferragni ha conosciuto la famiglia del fidanzato Jose Hernandez. L'imprenditrice digitale in vacanza in America Latina, si è spostata dal Perù in Colombia per conoscere i parenti del manager.  Come la stessa Ferragni ha raccontato sui social, Hernandez è colombiano ma vive a Milano da 12 anni ormai. "Tutta la sua famiglia vive a Barraquilla". Negli scatti, l'influencer ha mostrato la mamma e i parenti di Jose, e anche una lettera che ha ricevuto al suo arrivo: "Benvenuta nella nostra famiglia. Speriamo che ti senta come a casa tua", si legge.  "In questi giorni sono diventata una quillera provando tutti i piatti locali, i posti e la chiva. Grazie a tutti per avermi fatto sentire parte della famiglia", ha scritto ancora l'imprenditrice, grata dei giorni trascorsi al fianco della famiglia del manager. Jose Hernandez lavora infatti come 'Global Business Manager' presso 'Yokohama TWS'. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

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