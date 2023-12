Chiara Ferragni, Fedez a Giorgia Meloni: “Mia moglie sbaglia e paga. Voi?”

(Adnkronos) – Chiara Ferragni chiede scusa per il 'caso pandoro Balocco' e Fedez parte all'attacco contro Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, dal palco di Atreju, ieri ha criticato gli influencer che gonfiano i propri cachet con la beneficenza. Un chiaro riferimento al 'caso pandoro' che ha coinvolto Ferragni. Fedez, marito dell'imprenditrice, ha risposto ieri con una lunga serie di video. Oggi, Chiara Ferragni ha fatto mea culpa annunciando in un video che devolverà un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino. Dopo l'annuncio dell'influencer, Fedez torna alla carica. "Gentile presidente del Consiglio Giorgia Meloni, visto che bisogna diffidare da noi. Le risulta che i componenti del suo governo, anche alcuni che sono indagati per reati gravi e altri che fanno fermare i treni come se fossero in un taxi, quando sbagliano chiedono scusa e pagano di tasca loro? Mi faccia sapere", scrive il rapper su Instagram. "Visto che ha trovato il tempo di parlare di noi che lavoriamo col web, perché non ci parla di Santanchè, della famiglia La Russa, la ex sottosegretaria Montaruli condannata, Andrea Del Mastro e la storia potrebbe continuare all'infinito. Giorgia Meloni, niente? Due paroline su di loro, niente? Eh, le priorità del paese, cara presidente del Consiglio. Ci vediamo al family day con Elon Musk", aggiunge. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Dicembre 2023