Chiara Ferragni a Che tempo che fa: “Ondata di odio contro di me”

"E' un periodo un po' tosto. Negli ultimi 2 mesi e mezzo mi sono trovato in mezzo ad un'ondata d'odio. Sei preparata, ma nulla ti prepara alla violenza di certi attacchi". Chiara Ferragni si esprime così nello studio di Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio. "Non sono un magistrato, non faccio domande chieste da altri. Detto ciò, credo che stasera non si debba eludere niente e credo debba essere l'occasione per essere sinceri. Il vero problema di tutto è come tu puoi essere percepita come sincera", dice Fazio.



Pubblicato il 3 Marzo 2024