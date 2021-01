“Chi sa, non taccia. Scardinare l’idea che della donna si può fare ciò che si vuole”

“L’irrazionalita’ che ha spezzato la vita di una madre di famiglia che, con dignita’ e fatica, si guadagnava il pane, ci deve interrogare su stili di vita e mentalita’ che opprimono le donne e non esitano a passare dal diverbio alle armi. Mi chiedo se non sia soprattutto dal cuore di tanti uomini che occorra scardinare la convinzione che della donna si possa fare quello che si vuole. E’ nel cuore che si annidano questi presupposti, che poi conducono all’irreparabile. Invito, percio’, tutti a fare un esame di coscienza e supplico il responsabile di questo omicidio a cercare la pace della sua coscienza nel pentimento da chiedere a Dio, alla famiglia, alla citta’”. E’ quanto scrive in un messaggio il vescovo della diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano, monsignor Luigi Renna, che cosi’ interviene sull’omicidio di Tiziana Gentile, la 48enne uccisa due giorni fa a Orta Nova. “Non abituiamoci neppure alle bombe davanti alle saracinesche o alle rapine: sono il cancro causato da una malavita che vede protagonista gente che non puo’ essere degna del nome di “cristiano”, ammesso – prosegue – che ci si ritenga tale. Chiedo a queste persone in un tempo in cui tanti stanno morendo, soffrendo, si stanno impoverendo, voi non avete nessun sentimento di pieta’?”. “E chi sa, non taccia”, e’ lo sprone del vescovo che si dice “vicino con la preghiera ai familiari di Tiziana e li invito ad aprire il loro cuore alla speranza e al perdono, perche’ la vita trionfi e il futuro sia meno pesante per tutti”.

Intanto è stato fissato per lunedi’ prossimo, primo febbraio, il conferimento dell’incarico per l’autopsia sul corpo di Tiziana Gentile, la bracciante agricola di 48 anni uccisa con alcune coltellate al collo e al dorso martedi’ scorso nel suo appartamento in via Sergente Maggiore La Bellarte ad Orta Nova. L’esame autoptico potrebbe essere svolto subito dopo il conferimento dell’incarico. Per il delitto la Procura di Foggia ha fermato Gerardo Tarantino, bracciante agricolo di 46 anni, bloccato dai carabinieri sulla scalinata dello stabile dove viveva la vittima: aveva le mani insanguinate e diverse escoriazioni al collo e al volto. “In assenza di un movente la signora Tiziana Gentile e’ stata uccisa perche’ donna. Chiunque sia stato ha consumato un femminicidio”, ha detto l’avv. Luigi Sauro che insieme al collega Giuseppe Cannone, cura gli interessi della famiglia della vittima. “Da ieri mattina – fa sapere Sauro – nelle campagne di Orta Nova sono in corso le ricerche dell’arma utilizzata per compiere il delitto. Si tratterebbe di un coltello da campagna. Siamo fiduciosi che sia fatta giustizia -aggiunge il legale -. Attendiamo anche gli esiti dell’autopsia che potranno fare maggiore chiarezza sulla morte di Tiziana”.

