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Chi l’ha visto, stasera il caso Branchini e le donne uccise a Pollena Trocchia

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(Adnkronos) – “Chi l’ha visto” torna a parlare della scomparsa di Riccardo Branchini nella puntata in onda stasera, mercoledì 20 maggio alle 21.20 su Rai 3. Il ragazzo è scomparso nel 2024 nei pressi della diga Furlo: tre settimane fa il sollievo della famiglia perché era arrivato il parere favorevole della Regione allo svuotamento della diga che finalmente avrebbe potuto fugare ogni dubbio e permettere di scoprire se il corpo del ragazzo è lì oppure no. Ora un nuovo stop: la diga non verrà svuotata, è incompatibile con la tutela della riserva naturale. "Siamo davvero amareggiati…I pesci più importanti di mio figlio?", lo sfogo della mamma.  A seguire la vicenda dell’uomo che ha ucciso due donne a Pollena Trocchia: aveva colpito già in precedenza? “Le ho gettate giù dal palazzo perché mi hanno aggredito” – dice agli inquirenti – ma ha graffi sui polsi, segno che probabilmente le vittime hanno cercato di aggrapparsi a lui.  E poi il caso di Tony Drago, il militare trovato morto sul piazzale della caserma: il suo caso è stato archiviato, ma la Corte Europea del Diritti dell'Uomo ha stabilito che le indagini fatte sono state inadeguate e insufficienti. I familiari non si arrendono e fanno ancora un appello ai possibili testimoni. Infine, come sempre, spazio gli appelli dei familiari e alle segnalazioni dei telespettatori. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Maggio 2026

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