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‘Chi l’ha visto?’, dalla violenza giovanile al caso Campobasso: stasera nuova puntata

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(Adnkronos) – Non solo scomparsi e appelli, ma anche l'emergenza violenza giovanile al centro della nuova puntata di “Chi l'ha visto?”, in onda oggi mercoledì 15 aprile dalle 21.20 su Rai 3.   La violenza giovanile – quella contro gli altri coetanei, contro gli adulti ma anche contro sé stessi -, è ormai all’ordine del giorno. Spesso i genitori non si capacitano di quello che sta succedendo: i propri figli non si confidano e chiedono aiuto all'intelligenza artificiale. Federica Sciarelli ne parla con Alberto Pellai, il medico psicoterapeuta dell'età evolutiva che da anni studia i cambiamenti in corso.  Poi, il papà di Andrea Prospero, lo studente ritrovato morto in un monolocale a Perugia che dice: “Mi devono spiegare se c'è un altro Andrea…perché quello che descrivono non è l'Andrea che conoscevo io”.  Si tornerà a parlare di un altro caso ancora irrisolto, quello della mamma e della figlia morte a Campobasso: continuano a essere sentite le persone che hanno frequentato quella casa e il Centro Antiveleni di Pavia a giorni darà il responso finale. È stata la ricina ad avvelenarle?  Infine, il caso di Romina Del Gaudio, scomparsa da Aversa e ritrovata morta a pochi chilometri di distanza: dopo 21 anni ancora non è stato individuato il colpevole. Ma ci sono delle novità: sulla giacca di Romina è stato trovato un DNA maschile. Di chi è?  E poi come sempre gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Aprile 2026

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