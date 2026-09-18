Chi l’ha visto, contattata anche Fagnani per la conduzione: “Poi ha prevalso scelta interna”

(Adnkronos) – Per la conduzione di ‘Chi l’ha visto' “Francesca Fagnani è un talento che abbiamo valutato, ha grande esperienza ed è una figura di punta con un background di giornalista che si occupa di crime”. A dirlo è il direttore dell’approfondimento Rai Paolo Corsini nel corso della presentazione della nuova stagione di ‘Chi l’ha visto’, che vedrà il debutto alla conduzione di una delle storiche inviate del programma, Raffaella Griggi. “Quando Federica (Sciarelli, ndr) ha definitivamente confermato la volontà di non proseguire, da direttore ho cercato di interloquire con vari profili”, spiega Corsini. Che sulla scelta della Griggi, sottolinea: “La decisione finale è stata mia, ma l’azienda è abbastanza articolata e complessa, c'è una direzione marketing, c'è un coordinamento generi, c'è una direzione di distribuzione, c'è una direzione di risorse televisive, c'è un amministratore delegato, quindi la valutazione è stata ampia e con tanti confronti. Alla fine, però, ha prevalso la scelta interna: una decisione che dimostra come all'interno di questa azienda ci siano competenze e talenti che possono essere valorizzati”.

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Pubblicato il 18 Settembre 2026