“Chi lede l’immagine del Foggia, non merita di essere sugli spalti”

Ancora una volta un episodio da condannare e che porta un danno economico e di immagine al Calcio Foggia 1920, ledendo naturalmente anche a quei tifosi civili e parte anche di tifoseria organizzata che nulla centra con chi delinque porta danni nelle casse societarie. Specie, se poi anche alcuni gruppi organizzati chiedono di rientrare con la capienza al 100% , ma poi chi entra, non è di esempio ed invece mette in difficoltà chi mette mani al portafoglio. Non ultima la multa di 10mila euro che ha incassato la Fiorentina, per qualche imbecille razzista che ha insultato il giocatore del Napoli. In casa Foggia invece c’è stato un lancio di oggetti in campo e l’episodio non poteva passare inosservato agli ufficiali di gara che lo hanno segnalato e tempestivamente è arrivata una multa salata. Nella tarda giornata di martedì sera sul sito del club foggiano è uscita una nota, di un appello del presidente Nicola Canonico: “Ancora una multa! Ancora 4mila euro, ancora una volta per lancio di oggetti. Così, dopo gli episodi avvenuti durante la sfida contro la Juve Stabia, arriva un’altra situazione a carico del Calcio Foggia che porta già ad 8000 euro l’ammontare delle multe. In sole due gare! E’ il momento di dire basta. Chi agisce in questa maniera non solo arreca un ingente danno economico alla Società, ma dimostra palesemente di non voler bene al Calcio Foggia. Lo sconsiderato lancio di oggetti in campo poteva colpire qualcuno dei giocatori presenti in campo, poteva colpire il direttore di gara, e in quel caso le conseguenze dello stupido gesto sarebbero state gravissime (perdita della gara, squalifica del campo). Non è cosi che si aiuta il Calcio Foggia. La società farà di tutto per individuare e denunciare gli autori di comportamenti così odiosi, di atteggiamenti che vanno a ledere l’immagine dell’intero pubblico di Foggia: chi non capisce che gesti come questo possono mettere a repentaglio un intero campionato non merita di essere sugli spalti dello Zaccheria” a firma di Nicola Canonico, presidente Calcio Foggia 1920.

M.I.

