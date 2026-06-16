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Chi era Semyon Skrepetsky, l’artista russo ucciso in Polonia: disegnava caricature di Putin

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(Adnkronos) –
L'artista russo dissidente Semyon Skrepetsky, 44 anni, è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco in un parcheggio della città di Biala Podlaska, in Polonia, rendono noto i media locali Podlaski.info e wPolsce24. In seguito all'uccisione, la polizia ha sigillato le strade in uscita dalla città e messo sotto protezione le scuole, dove avrebbero potuto trovarsi i figli della vittima. Uno dei due presunti assassini è stato fermato vicino al consolato bielorusso di Biała Podlaska. Sarebbe un bielorusso.   Skrepetsky, il cui vero nome era Robert Kuzovkov, era originario della regione di Altai. Era noto in Russia per le caricature che effettuava dei politici del suo Paese, inclusi Vladimir Putin, di Ramzan Kadyrov. Ma era anche critico nei confronti delle autorità ucraine, tanto che Kiev lo aveva incluso nel database Myrotvorest, con i nomi accusati di aver commesso crimini contro la sicurezza ucraina. Tre giorni prima di essere ucciso, a Berlino, era sceso in piazza da solo con una caricatura disegnata come un'icona di Stalin e Putin. Viveva in Polonia dal 2021. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Giugno 2026

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