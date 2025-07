Chi era Andrea Russo, morto risucchiato da motore aereo a Orio al Serio

(Adnkronos) – Si chiamava Andrea Russo il 35enne che questa mattina si è presumibilmente suicidato, venendo risucchiato dal motore di un aereo in partenza dall'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Residente fuori la provincia di Bergamo, a Brescia, Russo aveva avuto in passato qualche problema con la droga. Questa mattina è giunto all'aeroporto a bordo della sua auto, una Fiat 500 rossa. Sceso dal veicolo, si è diretto di corsa nel settore arrivi, ha aperto una porta e, poi, si è diretto verso le turbine dell'aereo in fase di rollio, secondo quanto riferiscono le fonti all’Adnkronos. L’ipotesi prevalente è quella del suicidio, le indagini sono in corso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Luglio 2025