Chi è Nadia Battocletti, oro nei 5000 e 10000 agli Europei di atletica

(Adnkronos) – Nadia Battocletti si conferma regina d'Europa nei 10000 metri oggi, venerdì agosto. La fuoriclasse azzurra del mezzofondo vince la sua seconda medaglia d'oro agli Europei di atletica di Birmingham dopo i 5000 e bissa la doppietta di Roma 2024 con una gara attenta e chiusa con strategia, grazie a una grande progressione negli ultimi metri. Alle sue spalle l'olandese Maureen Koster e la belga Jana van Lent. Quinto e sesto posto per le altre azzurre Elisa Palmero e Federica Del Buono. Chi è Nadia Battocletti? Nata a Cles (in provincia di Trento) il 12 aprile 2000, è una delle più forti mezzofondiste della storia italiana. Figlia dell’ex azzurro Giuliano Battocletti (oggi suo allenatore), si è distinta fin da giovane nel cross, su strada e in pista, conquistando una sfilza di titoli europei a livello giovanile. Anche la madre, Jawhara Saddougui, ha un passato da atleta in Marocco, e ha contribuito a trasmettere a Nadia la passione per l’atletica. La famiglia ha quindi una forte tradizione sportiva. Tra i suoi principali successi spiccano i due ori agli Europei di Roma 2024 nei 5.000 e 10.000 metri, quando Nadia è diventata la prima atleta italiana a vincere entrambe le gare nella stessa edizione. Nello stesso anno ha conquistato la medaglia d’argento olimpica nei 10.000 metri a Parigi, dopo il quarto posto nei 5.000. Nel 2025 ha raggiunto nuovi traguardi internazionali: su tutti, l'argento nei 10.000 e il bronzo nei 5.000 ai Mondiali di Tokyo, diventando la prima donna italiana a salire due volte sul podio nella stessa edizione di una rassegna iridata. Ha inoltre stabilito il record europeo dei 5 km su strada (14:32) e il record italiano dei 5.000 metri (14:23.15). Anche quest'anno è cominciato alla grande: nel 2026, la fuoriclasse azzurra ha vinto il titolo mondiale indoor nei 3000 metri e ha portato il record italiano dei 10 km su strada a 30:08. Nel suo palmares ci sono anche cinque titoli europei consecutivi nel cross e il titolo europeo nei 10 km su strada. Curiosità: Nadia ha frequentato il liceo scientifico e a breve discuterà la sua tesi di laurea in architettura: “Ho finito gli esami – aveva raccontato poche settimane fa in un'intervista esclusiva all'Adnkronos – ma negli ultimi due mesi ho rallentato un po' per dare priorità all'attività sportiva. Tra poco tornerò al lavoro. La mia tesi riguarda la progettazione di una scuola dell'infanzia secondo i principi della salutogenesi e della bioedilizia".

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Pubblicato il 14 Agosto 2026