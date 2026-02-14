Chi è Lucas Pinheiro Braathen, prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali

(Adnkronos) –

Lucas Pinheiro Braathen fa la storia a Milano Cortina 2026. Lo sciatore norvegese naturalizzato brasiliano (vincitore della Coppa del Mondo di slalom speciale nel 2023) domina le due prove di slalom gigante (1'13"92+1'11"08, 2'25"00 il tempo complessivo) e porta a casa il primo oro del Brasile alle Olimpiadi invernali. Dietro di lui gli svizzeri Marco Odermatt, argento (+0.58), e Loïc Meillard, bronzo (+1.17). Il brasiliano, in lacrime al traguardo, non ha nascosto l'emozione: "Non so cosa dire. Non posso crederci. Non è importante da quale nazione arrivi, quale è il colore della pelle. Se credi in un tuo sogno puoi farcela con il lavoro e l'ostinazione. Anche il Brasile sarà orgoglioso di questa vittoria e potrà festeggiare". Chi è Lucas Pinheiro Braathen? Figlio di un norvegese e di una brasiliana, Braathen è nato a Oslo il 19 aprile del 2000 ed è uno specialista delle prove tecniche. Ha esordito in Coppa del Mondo l'8 dicembre 2018 nello slalom gigante di Val-d'Isère (26º). Pochi giorni dopo, il 18 dicembre, ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa Europa, ad Andalo/Paganella sempre in slalom gigante. Il 21 febbraio 2019 si è aggiudicato la medaglia d'argento nel supergigante e il bronzo nella combinata ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Il 18 ottobre 2020 ha conquistato a Solden in slalom gigante la prima vittoria (e primo podio) in Coppa del Mondo. Nel 2023, la sua storia incontra un turning point. Il 27 ottobre annuncia – in una conferenza stampa a Solden – di volersi ritirare dalle competizioni. Il motivo? Contrasti con la federazione norvegese sui contratti di sponsorizzazione. Dopo circa un anno di inattività, il 7 marzo 2024 annuncia il suo rientro con il Brasile, Paese di cui arricchisce pian piano la tradizione degli sport invernali. Torna alle competizioni con i verdeoro in occasione dello slalom gigante di Coppa del Mondo del 27 novembre dello stesso anno a Solden, salendo sul podio l'8 dicembre seguente a Beaver Creek nella stessa specialità (2º). Oggi, a Milano Cortina, ha fatto la storia. La sua è la prima medaglia del Brasile ai Giochi Olimpici invernali.



Pubblicato il 14 Febbraio 2026