Chi è Jasmine Paolini, semifinale a Roland Garros e top ten nel ranking

(Adnkronos) – Jasmine Paolini in semifinale al Roland Garros 2024 e nella top ten del ranking Wta. La 28enne azzurra supera i quarti di finale dello Slam parigino e continua a sognare sulla terra rossa francese. Paolini, numero 15 del mondo, entrerà nella top ten della classifica dalla prossima settimana, raggiungendo il vertice di una carriera fin qui impreziosita da 2 titoli. Quest'anno, in particolare, ha alzato il trofeo del Wta 1000 di Dubai in una stagione sinora caratterizzata da 21 vittorie e 10 sconfitte. Il successo contro la kazaka Rybakina nei quarti del Roland Garros permette all'atleta di Castelnuovo di Garfagnana di battere per la quinta volta in carriera una giocatrice da top 10 e per la terza volta di superare una delle top 5 del pianeta. Ovviamente l'exploit parigino rappresenta il miglior risultato della carriera in un torneo dello Slam. Il 2024 era iniziato con l'approdo agli ottavi di finale dell'Australian Open. A Parigi, in 5 partecipazioni, l'allieva di Renzo Furlan non aveva mai superato il secondo turno. A Wimbledon, negli ultimi 3 anni, altrettante eliminazioni all'esordio. E all'US Open, solo un match vinto in 4 partecipazioni. Paolini diventa la quarta italiana ad approdare in semifinale a Parigi dopo Francesca Schiavone (nel 2010 e nel 2011), Sara Errani (2012) e Martina Trevisan (2022). Solo altre 4 tenniste azzurre sono riuscite a entrare nella top ten Wta: Schiavone (n.4), Errani (n.5), Flavia Pennetta (n.6) e Roberta Vinci (n.7). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Giugno 2024