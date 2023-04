Chi è Jack Teixeira, sospetta ‘talpa’ dei documenti segreti Usa

(Adnkronos) – Ha solo 21 anni la sospetta 'talpa' che ha messo in crisi il Pentagono diffondendo on line centinaia di documenti classificati e top secret sui piani di Washington per l'Ucraina. Jack Teixeira arrestato oggi pomeriggio dagli agenti dell'Fbi nella sua casa del Massachussets dove vive con i genitori, si è arruolato nella Massachussets Air National Guard nel settembre del 2019 dove ha raggiunto il grado di aviere di prima classe. Lavora come specialista del Cyber Transport Systems, un incarico che l'Air Force descrive come addetto al corretto funzionamento della "vasta, globale rete di comunicazioni". Ha anche ottenuto una medaglia, l'Air Force Achievement Medal, per il servizio svolto. Ma proprio questo ruolo avrebbe consentito a Teixeira di avere accesso a documenti altamente sensibili. Nella vita privata poi il giovane aviere sarebbe, secondo le ricostruzioni del New York Times, il leader di un gruppo di un piccolo gruppo online di giovani uniti dalla passione per armi, videogiochi e 'meme' razzisti. E la diffusione dei documenti sarebbe partita dalla chat privata di questo gruppo con l'intento di Teixeira di farsi bello con gli amici. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Aprile 2023