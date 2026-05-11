Chi è Andrea Pellegrino, l’avversario di Sinner agli ottavi degli Internazionali

(Adnkronos) – Derby in vista per Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Dopo il successo comodo Alexei Popyrin, il numero uno del ranking Atp sfiderà l'italiano Andrea Pellegrino, numero 155 del mondo e partito dalle qualificazioni. L'azzurro, reduce dalla vittoria a sorpresa contro lo statunitense Frances Tiafoe, Pellegrino è una delle grandi sorprese della prima settimana di match al Foro Italico: ecco la sua storia.

Andrea Pellegrino è nato a Bisceglie, in Puglia, il 23 marzo 1997. A Roma sta vivendo una vera favola, visto che si tratta della sua prima partecipazione a un Masters 1000, che sarà coronata dalla sfida contro il numero uno Jannik Sinner. Per lui, il salto è arrivato al Challenger 175 di Estoril, dove si è messo in mostra elimininando avversari di livello come il canadese Felix Auger-Aliassime (fermandosi poi solo in finale). Tennis a parte, Pellegrino è un grande tifoso dell'Inter e il suo idolo è Cristiano Ronaldo. Con le vittorie agguantate fin qui, al termine degli Internazionali sarà almeno numero 126 del ranking. L'obiettivo, adesso, sarà raggiungere la top 100: il primo ostacolo non è semplice.

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Pubblicato il 11 Maggio 2026