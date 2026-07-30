Chery TIGGO 9 debutta in Italia

(Adnkronos) – Con il debutto della TIGGO 9, Chery entra ufficialmente nel mercato italiano scegliendo come biglietto da visita il proprio SUV ammiraglia. Il modello, disponibile esclusivamente con motorizzazione plug-in hybrid CSH (Chery Super Hybrid), rappresenta la sintesi della filosofia "

For Family

", con cui il costruttore cinese punta a conquistare le famiglie attraverso spazio, sicurezza e tecnologie pensate per semplificare la vita quotidiana. Lunga 4.810 mm e caratterizzata da una configurazione 5+2 posti, la TIGGO 9 offre un abitacolo modulare progettato per adattarsi alle esigenze di ogni viaggio. La seconda fila scorre elettricamente per facilitare l'accesso alla terza, mentre abbattendo entrambe le file posteriori si ottiene un vano di carico completamente piatto con una capacità massima di 2.065 litri. A bordo trovano spazio anche oltre 30 vani portaoggetti e un pratico bracciolo centrale refrigerato e riscaldato. Grande attenzione è stata dedicata anche al comfort. Il conducente può contare su un sedile regolabile elettricamente con massaggio a 10 punti, mentre il passeggero anteriore dispone della funzione Queen Seat con posizione zero gravity. Anche i passeggeri posteriori beneficiano di sedili regolabili elettricamente, mentre l'insonorizzazione sfrutta vetri stratificati, cancellazione attiva del rumore ENC e numerosi interventi sulla scocca. Completa l'esperienza un impianto audio Sony a 14 altoparlanti, con speaker integrato nel poggiatesta del guidatore. Sul fronte della sicurezza, TIGGO 9 adotta una scocca composta per l'85% da acciai alto-resistenziali, dieci airbag di serie e un pacchetto di assistenza alla guida L2+ con fino a 19 sistemi ADAS. Non manca il monitoraggio del conducente e, per la versione plug-in hybrid, un sistema dedicato alla protezione della batteria capace di interrompere automaticamente l'alimentazione in caso di impatto. Il sistema Chery Super Hybrid abbina un motore termico dedicato alla trasmissione elettrificata 3DHT, con consumi dichiarati fino a 1,7 l/100 km, un'autonomia elettrica urbana fino a 140 km e una percorrenza complessiva che può raggiungere 1.050 km.



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Pubblicato il 30 Luglio 2026