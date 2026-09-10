Chery al Salone Auto Torino 2026 con OMODA 4 e il nuovo SUV elettrico Chery Q

(Adnkronos) – Il Gruppo Chery si prepara al Salone Auto Torino 2026 con una presenza particolarmente importante. Dall'11 al 13 settembre, in Piazza Castello, saranno riuniti per la prima volta in Italia quattro marchi del gruppo: OMODA & JAECOO, LEPAS, CHERY e iCAUR. Le protagoniste saranno soprattutto due anteprime nazionali, OMODA 4 SHS-H e Chery Q.

OMODA 4 arriva a Torino dopo il debutto europeo avvenuto il 28 agosto a Barcellona. Il crossover, lungo 4,42 metri, adotta il linguaggio stilistico CYBER MECHA e dispone di un cockpit intelligente basato sull'intelligenza artificiale. La motorizzazione SHS-H full hybrid combina un 1.5 TGDi da 143 CV con un'unità elettrica da 204 CV, per una potenza complessiva di 224 CV. La seconda anteprima è Chery Q, primo SUV elettrico di segmento B del marchio CHERY. Lungo 4,20 metri e con un passo di 2,70 metri, utilizza una batteria da 52 kWh e un motore anteriore da 122 CV. L'autonomia dichiarata raggiunge i 380 chilometri, mentre l'arrivo sul mercato è previsto nel corso del 2027. L'esposizione comprenderà anche OMODA 9 Aurora Edition, JAECOO 5 SHS-H, LEPAS L6 BEV e L8, CHERY Tiggo 9 e Tiggo 8 e iCAUR V27. La presenza torinese anticipa inoltre l'espansione della struttura multimarca in Italia: CHERY debutterà nelle concessionarie da novembre 2026 con Tiggo 9 e Tiggo 8 plug-in hybrid, mentre iCAUR è atteso nel primo trimestre 2027. Il gruppo arriva all'appuntamento forte di una crescita significativa. Nel primo semestre 2026 ha venduto 174.000 vetture in Europa, il 212% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. OMODA & JAECOO ha invece totalizzato in Italia 21.503 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 2,27%.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026