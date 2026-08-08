Chelsea-Milan, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in amichevole. Oggi, sabato 8 agosto, i rossoneri affrontano il Chelsea a Giacarta, in un altro test di lusso del pre-campionato dopo il pareggio contro l'Inter. Gli inglesi arrivano dalla sconfitta nel test contro la Juventus. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Chelsea-Milan, in campo oggi alle 14 ora italiana:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Fofana, Tosin, Hato; Caicedo, Lavia; Quenda, Estevao, Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Xabi Alonso

Milan (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku; Ramos. Allenatore: Amorim L'amichevole tra Chelsea e Milan sarà visibile su Sky sport, ma anche su Dazn e sul Nove (in differita, alle 21:30). La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Agosto 2026