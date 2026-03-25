‘Check-up’ della pelle per team Luna Rossa, tour prevenzione promosso dal Gruppo Prada con Lilt Arezzo

(Adnkronos) – Si è conclusa la seconda fase del Tour della Prevenzione promosso dal Gruppo Prada – in collaborazione con Lilt Arezzo – dedicato alla salute della pelle del team Luna Rossa. Dopo una prima sessione di screening, i componenti del team più esposti agli effetti dannosi del sole e quelli a cui sono state riscontrate patologie e condizioni cutanee che necessitano di approfondimento e controllo, hanno avuto la possibilità di aderire a un ciclo di approfondimenti medici supportati da esami diagnostici di secondo e terzo livello (Epiluminescenza digitale, esame Confocale, esame Vectra). Lo scopo "è avere un'indicazione precisa sulla eventuale necessità di ulteriori interventi di natura chirurgica, che potranno essere garantiti nell'immediato grazie alla struttura skin cancer Idi, diretta dal dottor Giovanni Di Lella. Questo secondo ciclo di visite – si legge nella nota – ha infatti l’obiettivo di ridurre l'incidenza delle patologie maligne e darà inizio ad uno studio scientifico (su base anonima) che permetterà di monitorare lo stato di salute della pelle di persone particolarmente esposte a condizioni severe di stress. Lo studio rappresenta un efficace strumento di prevenzione per tutti coloro che si sottoporranno, poiché permetterà di monitorare eventuali problematiche dal momento dell'insorgenza, senza aspettare l'evolversi di una particolare situazione critica". "La prevenzione è una pratica fondamentale per il nostro benessere e il mondo dello sport è il veicolo ideale per diffonderla – afferma Sabina Rossi Palazzeschi, presidente Lilt Arezzo – Luna Rossa è un orgoglio per l’Italia per i suoi successi sportivi, ma anche per l’impegno nel promuovere insieme a Lilt una cultura della salute consapevole". "Siamo onorati» – dichiara Alessandro Zurzolo, Ad della Fondazione Luigi Maria Monti – di poter ospitare Luna Rossa, un’eccellenza dello sport mondiale. Il ringraziamento dell’Idi Irccs va a tutta la squadra e alla dirigenza per la sensibilità mostrata sui temi della salute e della ricerca, e per aver dimostrato concretamente quanto la prevenzione sia importante". "Soddisfazione per il prosieguo dell’iniziativa e la realizzazione del progetto di collaborazione con Lilt", è stata espressa da Andrea Barbieri, vicecoordinatore Lilt Toscana.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2026