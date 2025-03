Checco Zalone, omaggio alle donne l’8 marzo: ‘L’ultimo giorno del patriarcato’

(Adnkronos) –

Checco Zalone omaggia le donne a modo suo. E lo fa con un nuovo brano intitolato 'L'ultimo giorno del patriarcato', che uscirà proprio l'8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il nuovo brano di Checco Zalone sarà accompagnato da un videoclip girato a febbraio con il regista Gennaro Nunziante nel paese di Castel San Pietro Romano, piccolo centro alle porte di Roma, inserito tra i borghi più belli d'Italia. Del testo ancora non si hanno molte notizie, ma è facile intuire che Zalone tratterà i temi del patriarcato e della parità di genere. E lo farà con la sua inconfondibile ironia, caratteristica che contraddistingue la maggior parte delle sue canzoni, invitando così il pubblico a riflettere su un tema importante, come la parità di genere, ma col sorriso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2025