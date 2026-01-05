Checco Zalone inarrestabile, il suo ‘Buen Camino’ supera i 53 milioni di euro

(Adnkronos) –

Checco Zalone è inarrestabile. Il suo 'Buen Camino' ha raggiunto un totale di 53.122.553 euro dopo appena due settimane di programmazione. Solo nel weekend appena trascorso ha incassato 17.056.378 euro, restando al primo posto tra i film più visti dal primo al 4 gennaio, secondo i dati Cinetel. Il film di Zalone si avvicina così agli incredibili incassi del precedente successo 'Quo Vado?', datato 2016, che aveva superato, nella intera programmazione, i 65 milioni di euro, confermando il comico e attore pugliese 're' del box office italiano. In seconda posizione c'è 'Avatar: Fuoco e Cenere', che nel weekend ha totalizzato 3.324.995 euro. Il terzo capitolo della saga di James Cameron ha raggiunto un totale di 20.645.759 euro dal debutto del 17 dicembre. Al suo debutto entra in terza posizione il film d'animazione 'Spongebob – Un'avventura da pirati', con 1.836.507 euro incassati in quattro giorni. In quarta posizione c'è 'Norimberga', che nel weekend ha incassato 1.309.114 euro. Dalla sua uscita nelle sale il 18 dicembre, il film con protagonisti Russell Crowe e Rami Malek ha totalizzato 5.514.437 euro. Infine, alla quinta posizione si trova il film d'animazione Disney 'Zootropolis 2', che nel fine settimana ha raccolto 1.028.441 euro, mentre il totale complessivo dal suo debutto del 26 novembre ammonta a 17.663.136 euro.

Pubblicato il 5 Gennaio 2026