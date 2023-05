Che tempo che fa, Fazio: “Andiamo avanti tranquilli”

(Adnkronos) – "Andiamo avanti tranquilli…". Fabio Fazio apre così la puntata di Che tempo che fa su Raitre. Il conduttore, come è stato ufficializzato oggi, lascia la Rai dopo 40 anni per passare a Discovery, con cui ha siglato un accordo di 4 anni. La puntata di Che tempo che fa comincia con un'ovazione per Fazio, che si alza dalla sua postazione per ringraziare il pubblico presente in studio. "Andiamo avanti tranquilli…", dice. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Maggio 2023