Che tempo che fa, Erin Doom si svela: ecco chi è la scrittrice

(Adnkronos) – Erin Doom ha, finalmente, un volto. A Che tempo che fa, la giovane scrittrice rivela il proprio volto. "Sono sempre stata una persona molto introversa, riservata e schiva", dice l'autrice di Fabbricante di lacrime e Nel modo in cui cade la neve. Nel salotto di Fabio Fazio, svela il suo vero nome, Matilde. "Quando ho iniziato questo percorso ho scelto uno pseudonimo per vivere tutto questo nel modo più confacente alla mia indole. L'anonimato è stato un compromesso, perché sentivo comunque che stavo perdendo qualcosa, come la possibilità di poter incontrare e conoscere i miei lettori", dice. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Maggio 2023