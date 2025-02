Che tempo che fa, da Giorgia a Roberto Saviano: ospiti di oggi 23 febbraio

(Adnkronos) – Nuova puntata di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio oggi, domenica 23 febbraio 2025. Dalle 19.30, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Tra gli ospiti della serata Giorgia, una delle voci più amate in assoluto della musica italiana e protagonista di Sanremo 2025 con 'La cura per me' e vincitrice della serata cover con 'Skyfall' di Adele insieme ad Annalisa. In oltre 30 anni di straordinaria carriera, ha collezionato innumerevoli dischi di platino e una serie di brani senza tempo, collaborando con grandi artisti, anche internazionali, come Ray Charles, Lionel Richie, Herbie Hancock e Alicia Keys. Roberto Saviano, autore del documentario in due parti 'Mauro Rostagno. L’uomo che voleva cambiare il mondo'; Cristiano Malgioglio, co-conduttore della seconda serata del 75esimo Festival; Mago Forest, conduttore della seconda stagione di 'LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro'. E ancora: Franco Locatelli, Roberto Burioni, Carlo Cottarelli, Cecilia Sala, Fiorenza Sarzanini, Antonio Di Bella, Massimo Giannini. Ci saranno anche iComa_Cose, live con la hit sanremese 'Cuoricini'; Emanuela Fanelli nelle sale con 'FolleMente' di Paolo Genovese; Gigi Marzullo, in tv a fianco di Serena Autieri nel nuovo after show 'Serenight'; Giovanni Esposito, protagonista a teatro con 'Benvenuti in casa Esposito'; Gianluca Torre, protagonista su Real Time della nuova stagione di 'Casa a Prima Vista'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Febbraio 2025