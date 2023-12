Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di oggi

(Adnkronos) – In onda oggi, domenica 17 dicembre 2023, in diretta sul Nove, una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Ospiti della puntata Alessandro Siani, dal 1° gennaio in sala con 'Succede anche nelle migliori famiglie' nella doppia veste di attore e regista e in teatro con 'Mare Fuori – Il Musical', dove cura la regia; per la prima volta insieme, Fabio De Luigi e Stefano Accorsi, protagonisti del road movie '50 km all’ora', terzo film che vede De Luigi dietro la macchina da presa e adattamento del film tedesco campione d’incassi del 2018, '25 km/h'; Alberto Razzetti, Medaglia d’Oro nei 400 metri misti e nuovo record italiano agli ultimi Europei di nuoto in vasca corta nei quali per la prima volta l’Italia ha ottenuto 6 Medaglie d’Oro in una sola giornata, e vincitore di 2 Medaglie d’Argento nei 200 misti e nei 200 farfalla. E ancora: Mario Biondi, impegnato anche nel 2024 con il suo tour internazionale; Massimo Lopez e Tullio Solenghi, in tournée con il loro nuovo spettacolo 'Dove eravamo rimasti'; Diletta Leotta, protagonista della seconda stagione del podcast 'Mamma Dilettante'; Giacomo Poretti, sul NOVE il 24 dicembre in prima serata con 'Chiedimi se sono di turno'; Simona Ventura; il presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca Alberto Mantovani insieme a Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm; lo chef Davide Oldani, in libreria con 'Visioni Pop – Una passione lunga vent’anni'; Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione di Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative dello IEO e professore Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università di Milano; l’economista Tito Boeri; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Concita De Gregorio; Massimo Giannini; Michele Serra. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Dicembre 2023