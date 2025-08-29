Che tempi per la riqualificazione dell’ex Villaggio Azzurro a Foggia?

“Questa estate abbiamo avuto la notizia dell’approvazione in Giunta dell’accordo per la riqualificazione dell’ex ‘Villaggio Azzurro’ di Foggia che diventerà una infrastruttura della Protezione Civile. La durata dell’accordo, che vede AdP come soggetto attuatore, è di cinque anni, ma ritengo necessario avere un cronoprogramma degli interventi previsti per passare dal progetto su carta alla realtà”. Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone che annuncia la richiesta di audizione in V Commissione del vicepresidente della Giunta Regionale Raffaele Piemontese, del presidente del CdA di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile e di Barbara Valenzano, dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia.“Per quello che riguarda la gestione delle emergenze – continua Barone – da anni sentiamo parlare del Gino Lisa come centro strategico per la Protezione Civile, futura sede del NUE e il progetto del Villaggio Azzurro rientra in questa visione più ampia. Ospitare i mezzi di soccorso ed essere la base per la gestione delle emergenze è fondamentale sia per il rilancio dello scalo foggiano, che per una maggiore sicurezza del territorio, ogni estate funestato dagli incendi. Il Gino Lisa deve diventare la base dei mezzi dei Vigili del Fuoco, solo così potremo fronteggiare in maniera rapida i roghi che anno dopo anno stanno distruggendo la nostra terra. Per questo è fondamentale anche sbloccare la questione relativa alla flotta aerea antincendio, di cui la Puglia non si è ancora dotata. L’audizione servirà a fare chiarezza pure su questo e a capire perché non sia stato sottoscritto il contratto con la società che aveva presentato l’offerta per il bando regionale per l’affidamento triennale del servizio. Siamo tutti dalla stessa parte, quella dei cittadini, e dobbiamo lavorare insieme per far sì che quanto accaduto questa estate, con gli incendi che hanno distrutto quasi 7000 ettari di vegetazione in tutta la Puglia di cui circa 5000 nella provincia di Foggia, non si ripeta”.



Pubblicato il 29 Agosto 2025