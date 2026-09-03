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ChatGpt, Grok e Gemini down: problemi oggi per AI, cosa succede

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(Adnkronos) – L'intelligenza artificiale in tilt. Problemi oggi per Chat GPT, Grok, Gemini e Claude oggi giovedì 3 settembre. I chatbot sono alle prese con problemi assortiti, a giudicare dalle segnalazioni raccolte da Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Il down non si limita all'Italia: l'alert è diffuso a livello internazionale, dagli Usa all'Australia, dalla Francia all'America meridionale. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Settembre 2026

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