ChatGPT down in tutto il mondo, si indaga sulle cause

(Adnkronos) – ChatGPT oggi sabato 25 luglio sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale e gli utenti di tutto il mondo, Stati Uniti ed Europa compresi, non riescono a caricare le chat, nemmeno le conversazioni precedenti. Lo ha confermato OpenAI, dicendo di essere a conoscenza del malfunzionamento: "Stiamo indagando sul problema".

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Pubblicato il 25 Luglio 2026