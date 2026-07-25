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ChatGPT down in tutto il mondo, si indaga sulle cause

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(Adnkronos) – ChatGPT oggi sabato 25 luglio sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale e gli utenti di tutto il mondo, Stati Uniti ed Europa compresi, non riescono a caricare le chat, nemmeno le conversazioni precedenti. Lo ha confermato OpenAI, dicendo di essere a conoscenza del malfunzionamento: "Stiamo indagando sul problema". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Luglio 2026

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