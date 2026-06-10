Attualità

Chanel Totti ha trovato l’amore? L’indizio social e il video al fianco di Le One

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Chanel Totti ha trovato l’amore? Nelle ultime ore il nome della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è stato accostato a Le-One, nome d'arte di Gaetano Di Maio, rapper campano classe 2003. È diventato virale sui social, infatti, un filmato che mostra Chanel Totti – reduce dal successo di Pechino Express – sul palco di una discoteca a Milano al fianco del rapper, in occasione di un suo live, mentre l'influencer reggeva la sua giacca. Secondo alcune indiscrezioni social, non è la prima volta che i due vengono avvistati insieme pubblicamente. Inoltre, i due si seguono reciprocamente sui social. Gli indizi lascerebbero dunque pensare che tra i due sia nato del tenero, anche se al momento non ci sono state conferme né smentite. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Alzheimer, Bonaccini (MinSal): “Parola d’ordine prevenzione”

29 minuti fa

Diluca (Sif): “Alzheimer non singola patologia ma disordine complesso”

30 minuti fa

Lorenzin (Pd): “Chiediamo un Piano europeo per le demenze”

30 minuti fa

Firmato a Roma consensus europeo MindShift, 5 mosse per accesso equo e veloce a diagnosi precoce e nuove terapie

31 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio