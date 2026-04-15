Attualità

Champions, Raphinha e la profezia (sbagliata) in Atletico-Barcellona

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Raphinha e la profezia 'sbagliata' in Atletico Madrid-Barcellona. Prima del fischio d'inizio del derby spagnolo valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League Raphinha si è mostrato piuttosto spavaldo davanti ai tifosi avversari, che hanno riempito ogni seggiolino del Wanda Metropolitano. L'attaccante brasiliano, ricevendo i cori poco amichevoli dei tifosi dell'Atletico, ha fatto un segno con le mani in direzione delle tribune urlando le parole: "Oggi andate a casa". Una chiara dichiarazione d'intenti da parte del calciatore del Barcellona, che credeva, come il resto dei suoi compagni, nella rimonta dalla 0-2 subito in casa nella gara d'andata. La partita però ha raccontato una storia diversa. Il Barcellona è volato subito sul 2-0 con i gol di Yamal e Ferran Torres, ma ha subito sul finale di primo tempo la rete di Lookman, che ha fissato il risultato sul 2-1 finale e che è valsa all'Atletico la qualificazione alla semifinale di Champions League. Con buona pace di Raphinha.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Imprese, Aceti (Deltha Pharma): “Governance è infrastruttura di fiducia che le rende bancabili”

4 minuti fa

Frana a Niscemi, 13 indagati per disastro colposo

16 minuti fa

Farmacie, Gemmato: “50 milioni per rafforzare la sanità vicino ai cittadini”

34 minuti fa

Cattani (Farmindustria): “La spesa farmaceutica non è fuori controllo, due priorità al Governo payback e Testo unico”

37 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio