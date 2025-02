Champions, Psv elimina la Juve ai playoff: decide Flamingo ai supplementari

(Adnkronos) – Dopo Milan e Atalanta anche la Juventus esce dalla Champions League 2025, all'Italia resta solo l'Inter nella massima competizione europea. I bianconeri sono stati eliminati in Olanda dal Psv Eindhoven nella partita di ritorno dei playoff validi per il passaggio agli ottavi di finale, 3-1 il risultato finale e un complessivo di 4-3 per gli olandesi, che avevano perso 2-1 all'andata contro i bianconeri. A decidere il match il gol di Flamingo nel primo dei due tempi supplementari. Già dal decimo minuto subito un problema per la Juventus, che deve far uscire Vega per infortunio, al suo posto Cambiaso. Il Psv ha l'iniziativa dal primo minuto e i bianconeri sono in difesa, ma un lampo di Kolo Muani al 33', su assist di Koopmeiners, mette in difficoltà il portiere olandese Benitez, palla di poco fuori sulla destra. All'avvio della ripresa occasioni Psv con Perisic, parato da Di Gregorio e Lang con un tiro rasoterra che esce di poco a sinistra. Al 50' Kolo Muani tira in porta con poca energia, Benitez non ha problemi a dire no con il ginocchio sinistro. La partita la sblocca Perisic al 53' con un gran destro al volo dopo aver controllato in corsa il passaggio di Lang, olandesi in vantaggio, 1-0 e 2-2 tra andata e ritorno. Pareggia Weah al 63' con un gran tiro centrale dalla distanza, dopo un controllo al Var per sospetto fuorigioco l'arbitro convalida e la Juventus torna in vantaggio complessivo. Dura poco più di 10 minuti perché il Psv torna a rete con Saibari. Il Psv insiste e trova il tiro con Lang all'87', Di Gregorio respinge col piede destro. Sette i minuti di recupero prima che si passi ai tempi supplementari. Il vantaggio Psv arriva all'ottavo minuto del primo supplementare con Flamingo dopo una mischia in area bianconera. Riecco la Juventus al 104', Savona tira angolato e Benitez para. Subito dopo Vlahovic prende il palo dopo aver agganciato il passaggio di Mbangula. Due minuti di recupero nel primo tempo supplementare, si passa al secondo con i padroni di casa virtualmente agli ottavi di Champions League. La Juventus combatte e sfiora il gol con Thuram che di sinistro tira in porta ma troppo alto. Ultima occasione per il Psv con Til, salva Di Gregorio. Tre minuti di recupero ma la Juventus è fuori dalla Champions. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Febbraio 2025