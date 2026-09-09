Attualità

Champions, oggi Napoli-Arsenal 0-0 – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Napoli fa il suo esordio in Champions League. Oggi, mercoledì 9 settembre, gli azzurri sfidano l'Arsenal – in diretta tv e streaming – al Maradona nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro l'Inter a San Siro nell'ultimo turno di Serie A, mentre quella di Arteta ha vinto il derby contro il Chelsea in Premier League.     Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Prime Video. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

L’aereo di Zelensky “ha rischiato di essere colpito da un drone in volo per Oslo”

57 minuti fa

Ecco l’iPhone pieghevole, Apple lancia il Duo: in Italia a ottobre

1 ora fa

Morte David Rossi, la vedova: “Magistrati primi a parlarmi di suicidio. Il Blackberry? Lo aveva e non l’ho più rivisto”

2 ore fa

‘Red Bull 64 Bars Live’, Ele A, Nerissima Serpe e Papa V come special guest: il live a Taranto

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio