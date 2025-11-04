Champions, oggi Juventus-Sporting Lisbona – Il match in diretta

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 4 novembre, i bianconeri ospitano allo Stadium lo Sporting Lisbona.

Dove vedere Juve-Sporting Lisbona? Il match, con calcio d'inizio alle 21, viene trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). La sfida sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go e NOW. Nella prossima partita di Champions, i bianconeri affronteranno il Bodo Glimt.

Pubblicato il 4 Novembre 2025