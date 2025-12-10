Attualità

Champions, oggi Juve-Pafos e Benfica-Napoli – Le partite in diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna la Champions League con le ultime partite della sesta giornata della fase campionato. Oggi, mercoledì 10 dicembre, si giocano Juventus-Pafos e Benfica-Napoli. Calcio d'inizio alle 21. 
Dove vedere le partite? Benfica-Napoli sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video. Juventus-Pafos sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now. Nella settima giornata di Champions League il Napoli sarà impegnato in trasferta a Copenaghen il 20 gennaio. La Juve ospiterà il Benfica il 21 gennaio.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

“Legame tra droni sulla Germania e navi russe”, la rivelazione dei media tedeschi

12 minuti fa

Sisal presenta il quarto appuntamento con FutureS: “Oltre l’orizzonte dell’innovazione”

32 minuti fa

La Fed taglia i tassi di 25 punti base: terzo calo consecutivo nel 2025

42 minuti fa

Nel presepe della Camera ‘scomparsi’ bue e asinello, Magi già arrivati: stupore bipartisan

50 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio