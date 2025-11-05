Champions, oggi Inter-Kairat Almaty: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 5 novembre, i nerazzurri affrontano i kazaki nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri, a punteggio pieno a 9 punti, vanno a caccia di un successo pesantissimo in ottica qualificazione, mentre gli avversari arrivano a San Siro con il sogno di muovere una classifica che fin qui li vede a quota 1. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Inter-Kairat Almaty, in campo alle 21:

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu.

Kairat Almaty (4-2-3-1) Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. All. Urazbakhtin. Inter-Kairat Almaty viene trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Partita visibile anche in streaming con il sito o l'app di Prime Video.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Novembre 2025