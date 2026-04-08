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Champions, oggi i quarti Barcellona-Atletico e Psg-Liverpool – La diretta

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(Adnkronos) – Torna la Champions League con l'andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, tocca al big match tra il Psg e il Liverpool, al Parco dei Principi, e al derby di Spagna tra Barcellona e Atletico Madrid al Camp Nou. Si comincia alle 21.
 
Dove vedere Barcellona-Atletico e Psg-Liverpool? Il derby di Spagna sarà trasmesso in diretta tv da Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (251). La gara sarà trasmessa anche gratis e in chiaro su TV8. Sfida visibile in streaming su Now e Sky Go. La partita dei quarti di Champions tra Psg e Liverpool è invece trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Aprile 2026

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