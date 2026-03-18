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Champions, oggi Bayern Monaco-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – L'Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i bergamaschi affrontano il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In Germania, la squadra di Palladino andrà a caccia di un'impresa complicatissima, visto che per la qualificazione ai quarti servirà rimontare la sconfitta per 6-1 rimediata una settimana fa alla New Balance Arena di Bergamo. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Bayern Monaco-Atalanta, in campo stasera alle 21:  
Bayern Monaco (4-2-3-1) Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Goretzka; Bischof, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany 
Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All: Palladino La partita di Champions tra Atalanta e Bayern Monaco sarà visibile in diretta e in esclusiva, anche in streaming, su Amazon Prime Video.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Marzo 2026

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