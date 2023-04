Champions, Milan-Napoli: 1-0, gol di Bennacer

(Adnkronos) – Il Milan batte 1-0 il Napoli a San Siro nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. I campioni d'Italia si impongono con il gol di Bennacer, a segno al 40'. Il Napoli chiude in 10 per l'espulsione di Anguissa, che sarà squalificato al ritorno – in programma martedì 18 aprile – come Kim Min-Jae, diffidato e ammonito.

LA PARTITA – Pronti, via e il Napoli ha una colossale occasione alla prima azione del match. Anguissa scappa a destra e crossa, il pallone basso sfila e complice l'errore di Krunic finisce a Kvaratskhelia: il georgiano può battere a porta vuota da due passi, Krunic rimedia e respinge prima che Mario Rui spedisca in curva il tap-in. Il Napoli insiste: Anguissa prova dal limite al 4', Maignan devia in corner. Il Milan, dopo l'avvio da brividi, alza il baricentro e prova a conquistare campo. E' il Napoli, però, che va al tiro con continuità. All'11' prova Zielinski, Maignan è attento. Gli azzurri tengono il pallino del gioco, il Milan è costretto ad un atteggiamento prudente. I rossoneri si accendono improvvisamente al 24', quando entra in partita Leao. Il portoghese, invisibile nel primo quarto di match, accelera e fa il vuoto: arriva davanti a Meret ma strozza il sinistro, palla a lato. L'equilibrio salta al 40'. Brahim Diaz spezza un raddoppio nella trequarti del Milan e imposta la ripartenza, Leao rifinisce e Bennacer conclude: sinistro potente sul primo palo, Meret non trova la respinta di piede e il Milan è avanti 1-0. Il Napoli sbanda e prima del riposo rischia di incassare il secondo gol: corner di Bennacer, Kjaer trova il tempo per il colpo di testa e stampa il pallone sulla traversa. La ripresa comincia con un copione simile a quello visto in avvio di primo tempo. Il Napoli è aggressivo e pianta le tende nella trequarti avversaria. Elmas prova a sorprendere Maignan con un colpo di testa insidioso al 50', il portiere francese è attento. Il Milan rimane compatto e chiude ogni varco in un match che si va via via spezzettando. Il Napoli fatica a trovare spazi, l'assenza di un centravanti vero si fa sentire e le 'sgasate' di Kvaratskhelia vengono lette facilmente dalla difesa rossonera. La missione del Napoli si complica al 74'. Anguissa, già ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo su Theo Hernandez: espulsione, Napoli in 10 e il centrocampista salterà anche il ritorno per squalifica. I partenopei, nonostante l'inferiorità numerica, continuano a spingere e nel finale creano due enormi occasioni. All'88' serve un miracolo di Maignan per disinnescare il destro ravvicinato di Di Lorenzo. Subito dopo, il neoentrato Olivera non inquadra la porta con un colpo di testa da ottima posizione. Il Milan vince 1-0 e si aggiudica il primo round. Martedì 18 aprile, a Napoli, il ritorno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2023