Champions League, tutte le partite di oggi e dove vederle

(Adnkronos) – Al via oggi la seconda giornata della fase campionato di della Champions League 2026-27. Oggi, martedì 13 ottobre, all’Inter e al Napoli: i nerazzurri, dopo il ko dell’esordio a Madrid contro il Real, ospitano il Brugge, mentre gli azzurri, battuti in casa dall’Arsenal nella prima giornata, fanno visita al Villarreal. La partita più interessante della serata vedrà affrontarsi al Wanda Metropolitano l’Atletico Madrid e il Manchester United. Ecco orario e dove vedere le partite di giornata in tv e streaming.

Ecco le partite di oggi, martedì 13 ottobre, in Champions League:

ore 18.45: Lens-Sporting Lisbona

ore 18.45: Sabah Masazir-Slavia Praga

ore 21.00: Inter-Brugge

ore 21.00: Galatasaray-Barcellona

ore 21.00: Villarreal-Napoli

ore 21.00: Atletico Madrid-Manchester United

ore 21.00: Arsenal-Lille

ore 21.00: Viking Fk-Bayern Monaco

ore 21.00: Lipsia-Psv Eindhoven.

Tutte le partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Ottobre 2026