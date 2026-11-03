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Champions League, oggi Manchester United-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 3 novembre, la squadra di Gasperini vola in Inghilterra per la trasferta contro il Manchester United a Old Trafford. I giallorossi, reduci dal successo in campionato contro l’Udinese, hanno collezionato quattro punti nelle prime tre uscite del torneo. I Red Devils hanno invece raccolto fin qui tre punti, frutto del successo per 4-0 contro il Sabah alla prima giornata. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Manchester United-Roma, in campo alle 21:  

Manchester United (4-2-3-1) Lemmens; Dalot, Maguire, de Ligt, Mazraoui; Andrey Santos, Tielemans; Matheus Cunha, Bruno Fernades, Mount; Mbuemo. All. Carrick. 

Roma (3-4-2-1) Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soule, Dybala; Malen. All. Gasperini. 

La partita tra Manchester United e Roma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go e Now. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Novembre 2026

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