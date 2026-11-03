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Champions League, oggi Manchester United-Roma – Diretta

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(Adnkronos) – La Roma di nuovo protagonista in Champions League. Oggi, martedì 3 novembre, la squadra di Gasperini vola in Inghilterra per la trasferta contro il Manchester United a Old Trafford. I giallorossi, reduci dal successo in campionato contro l’Udinese, hanno collezionato quattro punti nelle prime tre uscite del torneo. I Red Devils hanno invece raccolto fin qui tre punti, frutto del successo per 4-0 contro il Sabah alla prima giornata.  

 

Nel prossimo turno di Champions League la Roma se la vedrà contro il Paris Saint-Germain in trasferta, mentre lo United sfiderà lo Sporting a Lisbona. 

 

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Pubblicato il 3 Novembre 2026

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