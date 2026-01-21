Attualità

Champions League, oggi Juve-Benfica – La partita in diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, i bianconeri affrontano il Benfica allo Stadium, nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti ha conquistato fin qui 9 punti e va a caccia degli ultimi punti per mettere al sicuro almeno la qualificazione ai playoff. Discorso più delicato per gli uomini di Mourinho, fermi a quota 6. Dove vedere Juve-Benfica? La partita di Champions League sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.  Nell'ultima giornata di Champions, mercoledì 28 gennaio, i bianconeri affronteranno il Monaco in trasferta. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Board of Peace, Meloni: “Italia aperta e disponibile ma ci serve più tempo”

25 minuti fa

Sclerosi multipla, tra 1.500 farmaci ‘vecchi’ c’è quello che può riparare il sistema nervoso

30 minuti fa

Lo ‘scambio di batteri’ tra bambini arricchisce il microbioma

1 ora fa

La Fenice, Rsu: “Parole di Beatrice Venezi non orientate a trovare una soluzione”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio